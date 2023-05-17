В Киеве открыли выставку работ победителей международного фестиваля МАЛЮЙ.UA

Недавно в Музее мастерской И.П. Кавалеридзе в историческом и культурном центре Киева Андреевском спуске состоялось открытие выставки Победителей VI Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA

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На выставке представлено семьдесят работ юных художников и скульпторов из семи стран: Украины, Канады, Черногории, Азербайджана, Германии, Швеции и США. Выставка продлится до 6 июня (Музей-мастерская И.П. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21 ). Победителей определяло важное жюри из 12 стран: Украины, Италии, Испании, Южной Кореи, Китая, Австралии, Уругвая, Черногории, Азербайджана, Грузии, Армении и США. Признанные художники и культурные деятели международного арт-общества, которые оценивают молодые таланты, определяют и направляют будущие тенденции развития мировой культуры. В настоящее время во время коварной войны России против Украины международная сплоченность и взаимодействие во всех сферах, в том числе и в культурной, особенно важной.

VI Международный Художественный Фестиваль РИСУНОК организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, промоушн и продакшн компанией STUDIORAR под патронатом Министерства культуры и информационной политики Украины, которое предоставило подарки победителям, и Киевской городской власти для развития культурной дипломатии между Украиной и другими народами, укрепление связей между поколениями разных стран. Новые поколения несут свое видение старшим в формате международного общения, знакомящего разные страны с культурой друг друга, развивающего взаимопонимание и дружбу между народами.

Особая благодарность директору Музея-мастерской И.П. Кавалеридзе Александру Юнину, и.о. заместителя директора по научной работе Александре Савенок, старшему научному сотруднику Игорю Лысецкому, Евгении Халецкой и сотрудникам Государственного предприятия "Центр защиты информационного пространства Украины", главному хранителю Национального музея Тараса Шевченко Юлии Шиленко.

Выставка продлится до 6 июня. Победители VI Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA : Ангелина Корчук, Николай Степанов, Даниил Ноздря, Маргарита Красуцкая, Георгий Богдасар, Артем Гаценко, Маргарита Полищук, Влада Сычевская, Алиса Волошина, Тимофей Маньков, Маргарита Лобачева, Маргарита Лобачева, Маргарита Лобачева, , Анастасия Богданова, Екатерина Дацюк, Кристина Спекторова, Маричка Вовк, Соломия Старущенко, Алена Розовенко, Борис Гордиенко, Анастасия Петровская, Вадим Юдицкий, Анна Шаринская, Александра Нечитайло, Алена Винниченко, Екатерина Кириченко, Мария Могиленко, Теслюк, Анна Сирош, Алевтина Дубенюк, Вероника Лагунова, Елизавето Демченко-Винцерская, Михаил Точин, Алиса Носенко, Владислава Зинченко, Максим Кретов, Стернина Ангелина, Инна Волощук.

Также Ангелина Мартынюк, Ева Исачкина, Анабасия Пона, Екатерина, Анна Люлькова, Виктория Печерица, Мария Дрегало-Соколовская, София Петрище, Марина Сокальская, Богдан Михайловин, Елизавета Власенко, Алисия Захарова, Владислава Мирошникова, Анастасия Донец, Георгий Бастанжиян, Габриэл Андрухов, Алиев Ященко, Мариан Швед, Багирова Инджи Самир гизы, Mурадова Дениз Мехман гизы, Миа Николовски, Искра Кривачевич, Юлия Тюрина, София Серафинчук.