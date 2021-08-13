В Керчи мощный ливень превратил улицы в реки и затопил дома, люди готовятся к эвакуации. Фото и видео

В Керчи в оккупированном Крыму после мощного ливня, который прошел 12 августа, речка Булганак вышла из берегов. В результате город затопило.

Из-за непогоды улицы превратились в реки, а дома затопило, сообщает "Комсомольская правда". От воды также пострадал оптовый рынок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Продавцы спасали товар, который уносило течением с рынка. По улице плавали арбузы, дыни, сетки и ящики с овощами. Кроме того, из-за подтоплений в городе троллейбусы не вышли на линии.

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Спасатели уточнили, что в Керчи по состоянию на вечер четверга выпало 45 мм осадков. Однако фактов подтопления, которые нужно ликвидировать, там не выявили.

Горожан, живущих в низких районах, предупредили быть готовыми эвакуироваться. Их попросили собрать вещи, медикаменты и документы. Согласно пронозам синоптиков, в пятницу, 13 августа, количество осадков превысит месячную норму более чем в три раза. На востоке полуострова на всякий случай разместили спасательные посты.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, курортные Кирилловку и Железный Порт затопило после ливня, улицы превратились в реки. Туристы поделились кадрами из подтопленных курортов в социальных сетях.