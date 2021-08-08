Курортные Кирилловку и Железный Порт затопило после ливня, улицы превратились в реки. Видео

Поселок Кирилловка в Запорожской области и село Железный Порт на Херсонщине ушли под воду после сильных ливней. В курортных населенных пунктах затопило улицы и базы отдыха.

Над ликвидацией последствий непогоды работали спасатели. Туристы поделились кадрами из подтопленных курортов в социальных сетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным Укргидрометцентра, 7 августа в Кирилловке прошел сильный дождь и шквалы до 20 метров в секунду.

Видео дня

На видео в сети можно заметить, что отдыхающих непогода с курортов не прогнала, дети на надувных кругах плавали даже в огромных лужах.

В управлении ГСЧС в Запорожской области отметили, что ливень превратил в реку Приморский бульвар. Там подтопило несколько домовладений. С помощью мотопомп спасатели откачали около 600 куб. м воды.

Всего на ликвидацию последствий потопа от ГСЧС привлекали одну единицу техники, три мотопомпы и шесть спасателей.

Так же в воде после непогоды оказались и улицы Железного Порта. Там местами туристы добирались до пляжа или назад по щиколотки в воде.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Бердянске туристы пожаловались на нашествие комаров, которые портят отдых. А также показали кадры побережья, покрытого мертвыми медузами.

Также OBOZREVATEL сравнил отели, пляжи и вообще цены на отдых в Кирилловке и на турецком курорте Бодрум.