В Карпатах спасли туриста, который не мог сойти с Говерлы. Фото

Карина Бондаренко Общество 06:59, 4.01.2021 Обновлено: 07:50, 4.01.2021

В Карпатах в воскресенье, 3 января, спасли туриста из Херсона, который не смог сам сойти с горы Говерла.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС в Facebook. В поисково-спасательное отделение обратилась туристка – жена мужчины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина сообщила, что ее муж 3 января около 11:00 отправился на Говерлу, потерял ориентировку и не может самостоятельно сойти с вершины. Связь с ним частично поддерживалась.

Для проведения поисково-спасательных работ было направлено спасателей поста "Заросляк" Ворохтянского поисково-спасательного отделения в составе четырех человек.

Заблудившегося туриста нашли в 16:50 в районе "Малой Говерлы". В медицинской помощи он не нуждался.

В Карпатах спасли туриста.
Пресс-служба ДСНС
Скриншот.
Пресс-служба ДСНС

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские Карпаты завалило снегом и заморозило. Такие погодные условия наблюдались на большинстве местных курортов. Фото зимней сказки опубликовали в сети.

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