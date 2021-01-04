У Карпатах врятували туриста, який не міг зійти з Говерли. Фото

У Карпатах в неділю, 3 січня, врятували туриста з Херсона, який не зміг сам зійти з гори Говерла.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook. У пошуково-рятувальне відділення звернулася туристка – дружина чоловіка (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Жінка повідомила, що її чоловік 3 січня приблизно об 11:00 відправився на Говерлу, втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини. Зв'язок із ним частково підтримувався.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників посту "Заросляк" Ворохтянського пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох осіб.

Туриста, який заблукав, знайшли о 16:50 в районі "Малої Говерли". Медичної допомоги він не потребував.

У Карпатах врятували туриста. Пресслужба ДСНС

Скриншот. Пресслужба ДСНС

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