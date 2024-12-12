В Карпатах спасли 21-летнего туриста из Днепра, который заблудился. Фото
11 декабря вечером на склоне Говерлы, близ Прутского водопада в Карпатах, заблудился 21-летний турист из Днепра. Его нашли спасатели.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, с туристом частично поддерживалась связь, поэтому горные спасатели смогли определить его координаты.
Ворохтянские спасатели нашли путешественника, который был в удовлетворительном состоянии. Его безопасно доставили в спортивную базу "Заросляк".
Спасатели также напомнили об основных правилах безопасности в горах:
- Всегда информируйте близких о своем маршруте;
- Оценивайте свои физические возможности и условия перед походом;
- Используйте приложение "Спасение в горах";
- Избегайте походов в горы наедине, особенно зимой.
Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатья двое туристов, среди которых житель Киевщины, заблудились на высокогорье Карпат. Мужчины путешествовали по району и потеряли ориентиры.
Напомним, что спасатели Ивано-Франковщины оказывали помощь двум туристам из Киева, заблудившимся во время спуска с горы Хомяк в Карпатах, близ села Поляница (курорт Буковель).
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