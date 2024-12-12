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В Карпатах спасли 21-летнего туриста из Днепра, который заблудился. Фото

Иванна Шепель
Общество
1 минута
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В Карпатах спасли 21-летнего туриста из Днепра, который заблудился. Фото

11 декабря вечером на склоне Говерлы, близ Прутского водопада в Карпатах, заблудился 21-летний турист из Днепра. Его нашли спасатели.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, с туристом частично поддерживалась связь, поэтому горные спасатели смогли определить его координаты.

Ворохтянские спасатели нашли путешественника, который был в удовлетворительном состоянии. Его безопасно доставили в спортивную базу "Заросляк".

Спасатели также напомнили об основных правилах безопасности в горах:

  • Всегда информируйте близких о своем маршруте;
  • Оценивайте свои физические возможности и условия перед походом;
  • Используйте приложение "Спасение в горах";
  • Избегайте походов в горы наедине, особенно зимой.
В Карпатах спасли 21-летнего туриста из Днепра, который заблудился. Фото
В Карпатах спасли 21-летнего туриста из Днепра, который заблудился. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатья двое туристов, среди которых житель Киевщины, заблудились на высокогорье Карпат. Мужчины путешествовали по району и потеряли ориентиры.

Напомним, что спасатели Ивано-Франковщины оказывали помощь двум туристам из Киева, заблудившимся во время спуска с горы Хомяк в Карпатах, близ села Поляница (курорт Буковель).

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