В Карпатах спасли 21-летнего туриста из Днепра, который заблудился. Фото

11 декабря вечером на склоне Говерлы, близ Прутского водопада в Карпатах, заблудился 21-летний турист из Днепра. Его нашли спасатели.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Согласно сообщению, с туристом частично поддерживалась связь, поэтому горные спасатели смогли определить его координаты.

Ворохтянские спасатели нашли путешественника, который был в удовлетворительном состоянии. Его безопасно доставили в спортивную базу "Заросляк".

Спасатели также напомнили об основных правилах безопасности в горах:

Всегда информируйте близких о своем маршруте;

Оценивайте свои физические возможности и условия перед походом;

Используйте приложение "Спасение в горах";

Избегайте походов в горы наедине, особенно зимой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Раховском районе Закарпатья двое туристов, среди которых житель Киевщины, заблудились на высокогорье Карпат. Мужчины путешествовали по району и потеряли ориентиры.

Напомним, что спасатели Ивано-Франковщины оказывали помощь двум туристам из Киева, заблудившимся во время спуска с горы Хомяк в Карпатах, близ села Поляница (курорт Буковель).

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