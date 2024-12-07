На Закарпатье спасатели помогли жителю Киевщины и его товарищу, заблудившимся в Карпатах. Фото и подробности

В Раховском районе Закарпатской области двое туристов, один из которых житель Киевщины, заблудились на высокогорье Карпат. Мужчины путешествовали по району и потеряли ориентиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По словам работников ГСЧС, 6 декабря в 11:45 специалисты горного поисково-спасательного отделения села Выдричка Раховского района выехали на помощь двум заблудившимся туристам.

"Поисково-спасательные работы проходили в районе горной долины Выбчина, что в Раховском районе Закарпатской области. 33-летний житель Херсонской области и 25-летний житель Киевской области сообщили спасателям, что они сбились с маршрута, потеряли ориентиры на местности и нуждаются в помощи специалистов ГСЧС", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели оперативно приступили к поисковым работам в условиях сложного рельефа и низких температур и вскоре нашли заблудших туристов. Их напоили горячим чаем и доставили в Рахов.

Как сообщал OBOZ.UA, спасатели Ивано-Франковской области помогли двум туристам из Киева, заблудившимся во время спуска с горы Хомяк в Карпатах. Событие произошло недалеко от села Поляница (курорт Буковель).

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