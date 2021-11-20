В Карпатах насыпало до метра снега: фото настоящей зимы в Украине

На западе Украины в субботу, 20 ноября, выпал снег. Местами высота снежного покрова достигала одного метра.

Осадки наблюдались в Украинских Карпатах. Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Снег выпал в районе горнолыжного курорта Драгобрат, в национальном природном парке "Синевир", на горе Поп Иван Черногорский. На последнем высота сугробов достигала одного метра.

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Отметим, что несколько дней назад первый снег пошел на севере страны – в Сумской и Черниговской области.

18 ноября осадки были зафиксированы в Кирово, Семеновке, Конотопе и Шостке.

Также 21 ноября мокрый снег ожидается местами в Харьковской области, вместе с тем в регионе пойдут и дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале 2022 года ожидаются существенные морозы – до 30 градусов.