Часть Украины засыпало первым снегом: в сети показали яркие фото

В нескольких областях Украины в четверг, 18 ноября, выпал первый снег. Речь идет о Черниговщине и Сумщине.

Соответствующие фото опубликовали пользователи соцсетей. Осадков правда было не много (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, снег удалось заснять в Кирово, Семеновке, Конотопе и Шостке.

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Как видно было по карте, осадки в виде мокрого снега лишь немного зацепили нашу страну.

Отметим, что синоптики и на 19 ноября также прогнозируют снег, правда в Карпатах. Также украинцам следует ждать сильных порывов ветра и дождей в этот день. Погодные условия будут обусловлены северными циклонами Volker и Ulrich. Днем максимальная температура воздуха достигнет 9 тепла, а ночью до 6 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал на декабрь немало умеренно теплых дней.