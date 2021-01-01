В Карпатах на подъемнике зависли около 70 туристов: подробности

На карпатском горнолыжном курорте в Славском остановился подъемник с 74 туристами, их снимали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине (ГСЧС). Операция продолжалась несколько часов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Славском Сколевского района в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатной дороги). Работниками объекта принимаются меры по подключению электрогенератора", – говорится в сообщении.

Температура воздуха составляла 1 градус тепла, сообщили спасатели.

По состоянию на 16:05 всех туристов, среди которых были 3 беременных женщины и 13 детей, сняли, сообщили в ГСЧС.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что исполнительный директор программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен предупредила страны Карпатского региона о серьезных угрозах из-за вырубки лесов, а также изменения климата.

По ее словам, Украина и весь регион находятся в реальной и непосредственной опасности. Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы, подчеркнула она.