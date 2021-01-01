Появилось видео спасения туристов, застрявших на подъемнике в Славском

В сети появилось видео спасения 74 туристов, которые застряли на подъемнике на карпатском горнолыжном курорте в Славском.

Его сняла одна из пострадавших, опубликовали ролик на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Женщина отметила, что она беременна и замерзла, но настроение уже улучшилось, так как спасатели приехали им на помощь.

Она сняла, как людей снимали с подъемника – на веревках их спускали на землю. В то же время сотрудники ДСНС призвали туристов сохранять спокойствие и уверяли, что все будет хорошо.

Напомним, остановка подъемника случилась вследствие выхода из строя трансформаторной подстанции. Операция по спасению длилась несколько часов, температура воздуха составляла 1 градус тепла. Среди туристов были 3 беременных женщины и 13 детей.

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