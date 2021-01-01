У Карпатах врятували туристів, які застрягли на підйомнику: серед тих, хто потрапив в пастку – вагітні та діти

На карпатському гірськолижному курорті в Славському зупинився підйомник із 74 туристами, їх знімали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС). Операція тривала кілька годин (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"У Славському Сколівського району внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції сталася зупинка крісельного підіймача (канатної дороги). Працівниками об’єкту вживаються заходи із підключення електрогенератора", – говориться в повідомленні.

Температура повітря складала 1 градус тепла, повідомили рятувальники.

Станом на 16:05 всіх туристів, серед яких були 3 вагітних жінки та 13 дітей, зняли, повідомили в ДСНС.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що виконавча директорка програми ООН із питань довкілля (UNEP) Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубування лісів, а також зміни клімату.

За її словами, Україна та весь регіон перебувають у реальній і безпосередній небезпеці. Праліси Карпат та їхнє унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їхні межі, наголосила вона.