В каких цветах украсить елку в Новом 2025 году, чтобы понравиться Змее

2025, согласно китайскому календарю, начнется под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Этот период обещает быть полон трансформаций, роста и мудрости.

Видео дня

Поскольку 2025 год ассоциируется с деревом, самыми удачными считаются оттенки зеленого, особенно изумрудный. Он символизирует рост, гармонию и внутреннее спокойствие. OBOZ.UA предлагает узнать, какими цветами украшать новогоднюю елку, чтобы привлечь удачу.

Кроме зеленого цвета, в следующем году удачными будут:

Желтый и золотой: символизируют богатство, тепло и плодовитость.

Белый: считается цветом чистоты, новых начинаний и духовного очищения.

Черный: ассоциируется с мудростью, глубиной и таинственностью.

Коричневый: Символизирует стабильность, уют и связь с землей.

Не рекомендуется выбирать яркие неоновые цвета, а также красный и черный в большом количестве. Эти цвета могут раздражать энергию Змеи и привести к негативным последствиям. Серый цвет также не желателен, поскольку ассоциируется с обыденностью и может притормозить развитие.

Трендовые цвета для елочных украшений

Выбирая украшения для елки в 2025 году, следует предпочесть сочетание золотистого, белого и бежевого цветов. Эти оттенки подходят как для классических коллекций, так и отдельных декоративных элементов, таких как шарики, веточки или праздничные цветы пуансетии. Золотой цвет на елке не только выглядит роскошно, но символизирует богатство и процветание.

Натуральные материалы и экологический декор

В тренде на 2025 год украшения из натуральных материалов, таких как дерево, солома, ткань или бумага. Игрушки в форме шишек, соломенных ангелов или звезд придадут елке подлинный вид и приблизят к природе. Среди популярных натуральных украшений также сушёные кольца апельсина, которые можно подготовить самостоятельно или купить готовыми.

Красный цвет – символ удачи

Всегда популярны красные и бордовые украшения, которые в китайской культуре символизируют удачу, счастье и энергию. Красный цвет связывают с Марсом – планетой активности и решительности, что делает его актуальным выбором для праздничной атмосферы. Елку в таких оттенках можно украсить красно-белыми шарами, фетровыми игрушками и яркими бантами.

Красный и зеленый – классическое сочетание

Классическое сочетание красного и зеленого цвета для праздничного декора также не теряет популярности. Зеленый цвет символизирует гармонию, надежду и развитие, потому украшения в этих оттенках создают атмосферу уюта. Такие цвета можно найти в виде елочных шаров, рождественских бантов, декоративных конфет и даже деревянных игрушек.

Ароматные имбирные пряники на елку

Украшения из имбирных пряников – отличный вариант для создания уютной атмосферы в доме. Такие коврижки можно приобрести или сделать самостоятельно дома в форме звезд, снежинок и оленей. Их украшают цветной глазурью, что придает елке праздничный вид и аромат.

Ранее OBOZ.UA публиковал предостерегающий прогноз до конца года.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.