Будут наводнения и землетрясения: Исита Гая дала предостерегающий прогноз до конца года

Астролог Исита Гая предполагает, что до конца 2024 года мир столкнется со стихийными бедствиями, такими как наводнения, паводки и потенциальные землетрясения. В конце октября, по ее словам, накопилось большое количество негативной энергии, повлиявшей на эмоциональное состояние людей, однако уже с ноября они войдут в более гармоничный период с чистыми мыслями.

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Первая половина ноября обещает быть легкой и приятной, с небольшой нагрузкой 5 ноября, которая быстро пройдет. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Исита Гая обратила внимание на недавние наводнения в Испании, где стихия привела к значительным потерям. Она отметила, что подобные явления могут повториться в разных частях света до конца года. Планета, по ее словам, проходит через этап очистки с помощью воды, поэтому наводнения и паводки могут затронуть разные регионы в ближайшие месяцы.

По прогнозам астролога, стихийные бедствия на этом не завершатся. В 2025 г. можно ожидать землетрясений, которые могут стать глобальным вызовом для многих стран. Она также предусматривает сильные ураганы, продолжающие процесс очищения планеты.

Исита Гая отмечает, что стихии будут проявляться преимущественно из-за воды и ветра. Наводнения, паводки и ураганы она рассматривает как неотъемлемую часть природного процесса, который помогает обновляться планете. Несмотря на возможные катаклизмы, астролог верит, что человечество сможет преодолеть эти вызовы.

Отдельное внимание Гая обращает на будущие изменения в климате, подчеркивая, что природные явления часто будут проявляться именно в виде водных стихий. Она советует готовиться к непредсказуемым погодным условиям, которые, по ее словам, помогут планете восстановиться.

К концу 2024 года и в следующем году ожидаются периоды напряжения, когда природа вступит в фазу самоочищения. Однако по мнению астролога, сохранять спокойствие и поддерживать внутреннее равновесие станет залогом безопасности для каждого из нас.

"Да, я вижу что к новому году будут наводнения, будут паводки. Очень много энергии воды, и планета очищается с помощью воды и каждая частичка планеты в то или иное время будет покрываться водой для того, чтобы проходить очищение. Также я вижу много разных моментов на 2025 год - это землетрясения, которые могут пронестись просто по всей планете, а еще ураганы. Очень много очищения с помощью ветра и также наводнения, которые связаны с водой вижу их и на следующий год", — пояснила Исита.

Несмотря на серьезность прогноза, Исита Гая надеется, что возможные катаклизмы обойдут человечество стороной. Она призывает не паниковать, а сосредоточиться на духовном очищении, которое, по ее мнению, облегчит адаптацию к внешним изменениям.

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