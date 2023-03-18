В каких случаях военный не сможет получить выплату за травму: объяснение

Украинские военнослужащие, получившие ранения во время выполнения боевых задач, имеют право на компенсацию от государства. Однако существуют обстоятельства, при которых несчастные случаи не признаются связанными с исполнением обязанностей военной службы, и, соответственно, не предусматривают выплаты.

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Такие случаи устанавливаются в ходе служебного расследования. Об этом сообщила адвокат, член Совета Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики НААУ Оксана Миськив.

Отмечается, что в общей сложности таких условий есть девять:

– нахождение потерпевшего военнослужащего по постоянному месту жительства;

– пребывание потерпевшего военнослужащего в отпуске или в освобождении от расположения воинской части, если он не выполнял действия по спасению человеческой жизни или государственной собственности, поддержанию военной дисциплины и охраны правопорядка;

– ухудшение состояния здоровья вследствие отравления алкоголем, наркотическими средствами, токсичными или ядовитыми веществами, что подтверждено соответствующим медицинским заключением, при условии, что отравление не связано с влиянием этих веществ на пострадавшего военнослужащего вследствие их применения в технологическом процессе или неудовлетворительного хранения или транспортировка, а потерпевший до наступления несчастного случая был отстранен от исполнения обязанностей командиром (начальником);

– алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение, не обусловленное технологическим процессом, что стало основной причиной несчастного случая и подтверждено соответствующим медицинским заключением и материалами расследования несчастного случая;

– использование в личных целях без ведома командования транспортных средств, вооружения, оборудования, инструментов и материалов, принадлежащих воинской части или используемых ею;

– умышленное совершение уголовного правонарушения, установленное обвинительным приговором суда или постановлением (определением) о закрытии уголовного производства;

– умышленное причинение военнослужащим вреда своему здоровью;

– самовольное оставление военнослужащим места службы;

– естественная смерть в результате врожденных пороков здоровья, смерть от общего заболевания, самоубийство, что подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы и (или) постановлением (определением) о закрытии уголовного производства.

Напомним, в Украине пленные и их семьи имеют право на денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Речь идет как о пленных среди военных, так и гражданских лиц. Факт лишения личной воли в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает специальная Комиссия, которая функционирует при Минреинтеграции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине продлили действие ряда социальных выплат, срок действия которых истек после 24 февраля. В частности, это задело выплаты переселенцам (ВПЛ) в размере 2000 грн и 3000 грн (т.н. на проживание);

– украинцы, эвакуированные с деоккупированных территорий, могут получить помощь от государства. Взрослым выплачивается 2 тыс. грн., а на детей и людей с инвалидностью предусмотрено 3 тыс. грн.

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