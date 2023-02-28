Украинцам продлили некоторые выплаты: кто будет автоматически получать деньги до конца войны

В Украине продлили действие ряда социальных выплат, срок действия которых истек после 24 февраля. В частности, это затронуло выплаты переселенцам (ВПЛ) в размере 2000 грн и 3000 грн (т.н. на проживание).

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Теперь такая помощь будет предоставляться в течение всего действия военного положения и еще месяц после его отмены. Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Речь идет о получении по 2000 грн на одного взрослого человека и по 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. Право на такую помощь имеют лица:

выехавшие из населенных пунктов, включенных в специальный список (в феврале это громады Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей);

жилье которых разрушено или непригодно для проживания в двух случаях: 1) если до 20 мая 2022 года они подали в Дії заявку на возмещение потерь; 2) если получили документальное подтверждение факта разрушения имущества от органов местного самоуправления;

которые уже получали выплаты ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 года;

повторно переместившиеся с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия после 24 февраля 2022 года.

Кроме выплат ВПЛ также продлили помощь для таких категорий украинцев:

всем, кто проживает на территориях проведения активных боевых действий;

детям, над которыми осуществляют опеку или попечительство;

детям с тяжелыми заболеваниями, имеющими инвалидность и т.п.;

украинцам, не имеющим права на пенсию и/или лицам с инвалидностью; которые имеют инвалидность с детства или ухаживают за такими лицами;

трудоспособным лицам, вынужденно не работающим из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста.

В то же время некоторым получателям соцпыплат придется обратиться за назначением помощи повторно. Это малообеспеченные семьи и одинокие матери, получающие выплаты на детей, а также лица, получавшие временное пособие по достижению общего пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство ООН по делам беженцев продолжает раздавать украинцам помощь в размере 2200 грн. Деньги могут получить те, кто пострадал в результате военных действий. Среди потенциальных получателей: жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областей и переселенцы.

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