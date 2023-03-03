Украинцы, эвакуированные с деоккупированных территорий, могут получить помощь в 2-3 тыс. грн: детали

Украинцы, эвакуированные с деоккупированных территорий, могут получить помощь от государства. Взрослым выплачивается 2 тыс. грн, а на детей и людей с инвалидностью предусмотрено 3 тыс. грн.

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Об этом сообщают в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 3 марта. "Минреинтеграции инициирует внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины № 1195, которые направлены на усовершенствование механизма выплат лицам, эвакуируемым с освобожденных территорий", – говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, гарантированные денежные выплаты смогут получать как граждане, выезжающие эвакуационными поездами, так и выезжающие специальными эвакуационными автобусами.

Украинцы получат единовременную финансовую помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью.

В Минреинтеграции добавляют, что во избежание незаконных попыток некоторых эвакуированных получить одноразовую выплату несколько раз "Укрпочта" разрабатывает программу верификации эвакуируемых лиц. "Если есть вопросы по выплатам, обращайтесь в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по кризисным вопросам: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39", – подытожили в министерстве.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что украинцы могут получить 6660 грн от Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). На помощь от организации могут претендовать граждане, проживающие на территориях, пострадавших из-за боевых действий, и нуждающиеся в финподдержке.

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