В Украине ввели новую выплату в 100 тыс. грн: кто ее может получить

В Украине пленные и их семьи имеют право на денежную помощь в размере 100 тыс. грн. Речь идет как о пленных среди военных, так и гражданских лиц.

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Об этом сообщило Минреинтеграции. "Право на ее получение имеют граждане, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Это касается как военнослужащих, так и гражданских", - говорится в сообщении.

Также это право есть у членов семей пленных. Так, факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины устанавливает специальная Комиссия, функционирующая при Минреинтеграции.

После освобождения пленник получает единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. В то же время, он также имеет право на ежегодную помощь в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы. "Если человек все еще не уволен, ежегодную помощь может получать один из членов его семьи – за каждый год плена", - добавляют в министерстве.

Отметим, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинц заявил о том, что в плену находится около 20 000 гражданских украинцев. Однако это лишь данные о тех, из-за кого обратились родные и близкие. Он также добавил, что информация о том, что в российском плену находятся якобы более 3000 украинских военнослужащих не действительна. Точную цифру не назвали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали", Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 российских оккупантов.

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