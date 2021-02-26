Черновицкая область попала в 'красную' зону: что запрещено

В Черновицкой области и Черновцах с 00:00 27 февраля до 00:00 10 марта вводятся ограничения, характерные для "красной" зоны карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Черновцов. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Под запрет попали такие виды деятельности:

прием посетителей заведения общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности;

прием посетителей учреждении культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

посещение учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, кроме соискателей заведении дошкольного образования и специального образования.

При этом по-прежнему разрешены:

адресная доставка заказов и заказ на вынос в заведениях общественного питания;

работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений при условии наличия средств индивидуальной защиты;

проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Напомним, ранее в Украине из-за вспышки заболеваемости COVID-19 в "красной" зоне эпидемиологической опасности оказались две области – Ивано-Франковская и Черновицкая.

В Украине запретили пассажирские перевозки в тех регионах, где будет установлена "красная" зона карантина. "Укрзалізниця" отменила продажу билетов "красной зоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина с 24 февраля вернулась к адаптивному карантину и распределению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продолжили режим чрезвычайной ситуации.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко детально рассказал о новом карантинном зонировании.