В Черновцах снова заговорили о карантине выходного дня

В Черновицкой области из-за роста количества новых зараженных коронавирусом (COVID-19) могут ввести карантин выходного дня.

Решение об этом примут в пятницу, 26 февраля, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак. При этом чиновница отметила, что регион закрывать не будут.

"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника (1 марта – Ред.), которые относятся к "красной" зоне", – сообщила она.

Ранее OBOZREVATEL писал, что коронавирус в Черновицкой области вспыхнул с новой силой. Больницы серьезно загружены, там не хватает кислорода для пациентов и врачей.

Отметим, что глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук забил тревогу из-за угрожающей ситуации с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах полиция ворвалась в ресторан, который не закрылся на локдаун.