В Кабмине допустили продление карантина в Украине после 30 июня

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса может быть продлен даже после 30 июня.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Чиновник добавил, что развитие ситуации будет напрямую зависеть от граждан.

"Я не думаю, что это только на два месяца (продлили карантин. – Ред.). Я думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на длительный период. Но в зависимости от конкретных событий в течение короткого времени (мы же сейчас в третьей волне) соответственно продолжаются периодически карантинные ограничения", – пояснил Немчинов.

Министр призвал украинцев строго соблюдать все правила карантинных ограничений. Ведь от этого также зависит перевод регионов из "красных" зон в "оранжевые", "желтые" и "зеленые".

Напомним, 21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решением правительства режим чрезвычайной ситуации (карантин) в Украине продлили до 30 июня.

Также глава Кабмина призвал население оставаться дома в период майских праздников и Пасхи. Массовые скопления людей в эти дни могут привести к новой волне заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Немчинов заявил, что из "красной" зоны карантина в ближайшее время могут выйти до шести регионов. В список попали Киев, Киевская область, а также Львовщина.