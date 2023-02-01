В Ивано-Франковской области простились с легендарным украинским поэтом Дмитрием Павлычко. Фото

В среду, 1 февраля, в селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области простились с легендарным украинским поэтом, шестидесятником, общественно-политическим деятелем, Героем Украины Дмитрием Павлычко. Его жизнь оборвалась 29 января, выдающемуся украинцу было 93 года.

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Прощание с Павлычком началось в 12 часов. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Сотни людей собрались во дворе у старого дома в Стопчатове, где 93 года назад в многодетной семье родился Дмитрий Павлычко. Отсюда хотел отправиться и в последний путь, 2 года назад написавший стихотворение.

"Поховайте мене на Ратунді, братове,

Щоб я чув, як літає гірський половик,

Як мій дух оживає від батьків моїх мови,

Мліє серце моє від гуцульських музик…", – говорится в стихотворении.

Именно благодаря талантливым переводам Павлычко украинцы смогли познакомиться с творчеством Шекспира, Бодлера, Данте на украинском языке.

"Я не видел человека среди своих коллег, которые так требовали, стремились к провозглашению Акта независимости Украины, как Павлычко. Рассекретятся материалы по заседанию президиума ВР 19-20 августа, вы там увидите, что уже 20 августа он говорит, что мы должны прийти в ВР и провозгласить независимость Украины", – говорит бывший депутат Иван Заец.

"Леонид Макарович считал, что сначала нужно принять постановление, а уже потом на основе постановления принимать декларацию. И тогда Павлычко стал над Кравчуком и говорит: я тебя задушу, встал на голосование. И Кравчук поставил на голосование и все было принято", – вспоминает Николай Жулинский.

Похоронили Дмитрия Павлычко на сельском кладбище – рядом с могилами его родителей.

Напомним: Павлычко был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, а строки его легендарной песни "Два цвета" уже не одно поколение живут в памяти миллионов украинцев. Первый сборник стихов Павлычко "Любовь и ненависть" появился в 1953 году.

На известие о смерти поэта отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Telegram он процитировал слова из наиболее известного произведения литератора "Два цвета": "Красное – это любовь, а черное – это печаль...".

Также известная украинская издательница Дана Павлычко посвятила в соцсетях трогательный пост своему умершему дедушке Дмитрию Павлычко. Внучка знаменитого деятеля показала редкие семейные фотографии.

"Дмитрий в раю. Таких людей уже не делают. Наши отношения никогда не были простыми. Мы ссорились. Всегда мирились. Лучшие дни были спокойны, с детьми. Война забрала у нас 11 месяцев и пережить это тяжелее всего", – щемяще подписала кадры Дана.

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