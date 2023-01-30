Внучка Дмитрия Павлычко посвятила умершему дедушке трогательный пост и показала редкие семейные фото

Известная украинская издательница Дана Павлычко посвятила в соцсетях трогательный пост своему умершему дедушке – легендарному автору, поэту-шестидесятнику и одному из организаторов украинского национального движения Дмитрию Павлычко. Его не стало в воскресенье, 29 января, на 94-м году жизни.

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Внучка знаменитого деятеля показала редкие семейные фото с дедушкой. Их она разместила на личной странице в Instagram.

"Дмитрий в раю. Таких людей уже не делают. Наши отношения никогда не были простыми. Мы ссорились. Всегда мирились. Самые лучшие дни были спокойными, с детьми. Война забрала у нас 11 месяцев и пережить это тяжелее всего", – щемяще подписала кадры Дана.

На пост отреагировали представители шоу-бизнеса и просто почитатели творчества Дмитрия Васильевича. Так, певица и модель Даша Астафьева написала: "Сочувствие семье и тебе".

Другие комментаторы оставляли: "Он прожил фантастическую жизнь, а ты его продолжение! Поэтому мы знаем, что наши близкие всегда живы", "Искренние соболезнования Вам и всей семье. Украина оплакивает своего великого поэта… Вечная память", "Дана, искренние соболезнования! Я знала вашего дедушку лично. Познакомилась с ним и его женой в Братиславе, когда работала в 1997 году на Радио Свобода. Он помог мне сделать австрийскую визу. Очень хороший человек. Очень интересно было общаться. И его вклад в нашу литературу и культуру – необыкновенный!" , "Самая светлая память о нем увеличивает процент рая здесь у нас".

Коротко о личности:

Дмитрий Васильевич Павлычко – украинский поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, Герой Украины (2004). Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени, ордена "За заслуги" III степени, ордена Свободы, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

– украинский поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, Герой Украины (2004). Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени, ордена "За заслуги" III степени, ордена Свободы, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко. Первый сборник стихов Павлычко "Любовь и ненависть" появился в 1953 году. Позже увидели свет поэтические книги "Моя земля" (1955), "Черная нить" (1958), "Правда зовет" (1958). В 1968 году вышел сборник "Гранослов", позже "Сонеты подольской осени" (1973), "Тайна твоего лица" (1974), "Сонеты" (1978), "Спираль" (1984), "Поэмы и притчи" (1986) и другие.

Также Павлычко был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины, а строки его легендарной песни "Два кольори" уже не одно поколение живут в памяти миллионов украинцев.

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