Умер известный композитор Сергей Круценко: Джамала обвинила в его смерти российских оккупантов

Известный украинский композитор Сергей Круценко 8 января скончался в возрасте 55 лет. Его подруга-певица Джамала обвинила в смерти музыканта украинских врагов, развязавших террористическую войну.

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Об этом она написала в своем Instagram. Артистка считала покойного гением и призналась, что именно ему первому позвонила 24 февраля утром (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Джамала поделилась с подписчиками, что у нее случилось горе. Вместе с Сергеем Круценко певица работала 1,5 года над масштабным проектом.

"Он действительно настоящий гений. Сергей Круценко умер не на фронте, но я записываю его смерть на счет нашего врага, потому что они уносят не только нашу жизнь, но и разрушают наше психологическое и физическое здоровье. Когда устраивают террор, убивают нас и морально. А тем, кто чутки и уязвимы, – это дается сложно", – написала исполнительница.

По ее словам, покойный композитор все время оставался в Киеве, работая между выключениями света и прячась в бомбоубежище. В первую очередь его волновала безопасность музыкального материала.

В то же время он заботился о незрячей маме и детях. "Я не могу в это поверить. Мне очень больно. Не могу вам передать, какого близкого по духу человека я потеряла", – добавила Джамала.

Как известно, в период с 2004 по 2006 годы Сергей Круценко был советником Министра культуры Украины по кино и музыкальной политике. Он также работал над авторской оперой, фильмом о Бабьем Яре, научной работой и многими другими проектами.

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