Врачи двое суток боролись за жизнь 4-кратного чемпион мира и бывшего депутата Ивано-Франковска, воевавшего на Донбассе

В ночь на 31 марта от травм, полученных в бою с российскими оккупантами, в госпитале умер четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и бывший депутат городского совета Ивано-Франковска Виталий Меринов. Последнее время 32-летний спортсмен с побратимами воевал на Донбассе.

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Виталий с детства занимался спортом, в 10 лет пришел в секцию бокса. После школы поступил в Ивано-Франковский колледж физического воспитания. А в 2007 году заслуженный тренер Украины Владимир Вострецов предложил Меринову поучаствовать в соревнованиях по кикбоксингу, которые проходили в Ялте. Опытный наставник увидел в рослом и целеустремленном парне потенциал и не ошибся.

Виталий сходу стал победителем крымского турнира, после чего построил успешную карьеру в кикбоксинге, четырежды став чемпионом мира. Однако и в боксе ему есть, чем гордиться. Становился лучшим в Украине и дошел до финала первенстве Европы, получив звание мастера спорта.

Также на счету Меринова титул чемпиона Украины по универсальному бою и победа на турнире по рукопашному бою на Кубок Президента Украины. И помимо всего этого он успевал играть в регби за местную команду. "Побеждает тот, кто умеет подняться", – считал спортсмен.

В 2010 году Виталий начал работать тренером в СДЮШОР по боксу ФСО "Украина", а два года спустя открыл открыл спортивный клуб "СПЗ", воспитанники которого становились чемпионами мира и Европы по кикбоксингу и победителями чемпионатов Украины по боксу.

Параллельно с выступлениями и тренировками Меринов получал высшее образование – сначала закончил факультет физического воспитания и спорта Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника, а затем уже кафедру управления та бизнес-администрирование, получив степень магистра.

У Меринова было много идей по развитию спорта в Ивано-Франковске, и в 2018 году его выбрали президентом федерации бокса города.

"Я хотел создать хорошие условия для занятий боксом и поддержать молодых спортсменов. Если удастся осуществить то, что задумали, то в Ивано-Франковске появится настоящая академия бокса, где юные спортсмены будут проходить профессиональную подготовку в хороших условиях и под руководством опытных специалистов", – рассказывал о своих планах молодой президент.

Но только лишь спортом кругозор Виталия не ограничивался. Он был активным общественным деятелем, членом исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета. А также депутатом местного городского совета прошлого созыва.

И не просто просиживал штаны в сессионном зале, а действительно много делал для Франковска, в частности, боролся с незаконной вырубкой леса. Инициировал ежемесячные программы лучшим спортсменам города.

"Во Франковске есть только несколько десятков человек, которым действительно не безразлично, которые постоянно работали и работают, помогая развивать общину, в частности детей, и поддерживать людей, которые оказались в затруднительном положении. Виталий был одним из них. Многое сделал для города, а еще больше мог бы сделать после победы. Но его убили россияне", – отреагировал на трагедию представитель Украинской Галицкой партии Юрий Чабан.

Еще в 2011 году Меринов основал общественную организацию "Совместными усилиями", которая возводила детские и спортивные площадки, футбольно-волейбольные поля и помогала по возможности тем, кто в этом нуждался. Среди проектов организации был "Месяц милосердия" для детей из приютов и интернатов, приуроченный ко Дню Святого Николая.

А война против России началась для Меринова не в 2022 году. Еще в 2014-м он принимал участие в АТО в составе Национальной Гвардии. И в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля, снова взял в руки оружие и отправился воевать против оккупантов в составе НГУ.

Во время одного из боев под Марьинкой Виталий получил огнестрельное осколочное ранение в ногу. Находясь под вражеским обстрелом, ему с товарищем пришлось идти еще где-то километр до машина, которая отвезла их в госпиталь.

Но только Меринов успел восстановиться и сразу же вернулся на фронт, чтобы защищать Украину. Не даром он являлся обладателем самой высокой награды спецназа – крапового берета.

"Ты понимаешь, что в любое мгновение тебя могут убить, но но также понимаешь, что есть еще и другие ценности, за которые стоит бороться", – сказал Виталий в интервью.

"Будь в Украине партизанская война, Виталий Меринов был бы проводником нового времени как Бандера и Коновалец. Лидер. Проводник. Патриот", – написал о воине Владимир Олейник.

Самым страшным на войне Виталий называл не перестрелка с москалями, мол, они сами этого бояться, а непрерывный вражеский артобстрел и их минометы.

"Особенно, когда они через какое-то время пристреливаются, и мины падают в 5 метрах от твоего окопа. В тот момент ты просишь Бога, чтобы не было прилета именно в окоп, потому что тогда уже точно летишь на небо", – рассказывал в соцсетях Виталий.

В одном из своих последних видео Виталий сообщил, что москали развлекают их с самого утра. Писал друзьям, что, мол, оккупанты каждое утро включают им свою музыку, предлагая трехразовое питание и сдаться... "Кто хочет на дискотеку, приезжаете на украинский Донбасс", – шутил Меринов.

"Оккупанты не в силах танками и артиллерией уничтожить нашу позицию, поэтому начинают использовать самодельные дроны-камикадзе. Но Бог на нашей стороне, поэтому два изделия, влетев в наш блиндаж, не взорвались", – сообщил за пять дней до своей гибели Меринов.

Однако очередная атака российских оккупантов оказалась более прицельной. Спортсмен был ранен. И в этот раз его травмы оказались слишком серьезные. Врачи в Днепре боролись за парня несколько дней, у него останавливалось сердце и не запекались сосуды, пришлось вводить в искусственную кому. Но третью ночь в госпитале Виталий не пережил. В ночь на 31 марта Меринова не стало.

"Врачи в Мечникове – боги. Но они не всесильны. С такими ранениями тяжело было вытащить его с того света. Но они боролись… Спасибо всем, кто пытался спасти его жизнь", – сообщил депутат ВР Игорь Фрис.

"Невероятно талантливый парень. Почему-то была уверенность, что его пули не возьмут, потому что Бог приготовил его для развития нашего государства. Имела честь быть его преподавателем. Хотя нередки были случаи, когда он учил всех нас", – написала в память о Виталии Юлия Беляк.

Дома у Виталия осталась жена Вита и двухлетняя дочь, которую он обожал.

"Невозможно найти слова успокоения, когда происходит непоправимое – гибель близкого человека. Ты всегда был патриотом, волевым и сверхсильным. Ты побеждал и вдохновлял многих своими достижениями и жаждой жизни! Ты любил свою дочь и при малейшей возможности не расставался с ней!", – отреагировала родственница погибшего героя Зорянова Меринова.

Общественный активист и член ОО "Совместными усилиями" Николай Цивка рассказал, что Виталий мечтал стать мэром Ивано-Франковска, а также познакомил его с будущей женой.

"Искренний, положительный, справедливый, наставник, который отдавал все свои силы на благо другим, легко объединял людей, всю свою жизненную дорогу менял наш город. У него была мечта стать мэром. Но даже люди на таких должностях, имея под руками все инструменты, не успевают сделать и половины того, что сделал этот человек за свою короткую, но насыщенную жизнь", – отметил Николай.

"Ты должен быть на моей свадьбе, и мы с Викой должны поблагодарить за то, что ты нас познакомил. Спасибо. Виталик, сколько еще всего должно быть... Эхх", – горько подытожил Николай.

"Если не мечтаешь, то, наверное, не стоит идти в тот окоп", – сказал Виталий уже во время полномасштабной войны. А у него было много планов и идей после победы, была семья, которой он дорожил и не мог поступить иначе: "Если ты не пойдешь защищать свою страну, то этот враг может прийти в твой город и обидеть твою дочку, жену, маму..."

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