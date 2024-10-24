В Запорожье загорелся приют для собак: подозревают поджог. Видео

В Запорожье вечером 24 октября горел известный в городе приют для животных "Хвостики", которым занимается запорожская волонтер Елена Джима. Правоохранители еще не дали произошедшему правовой квалификации, однако жители Запорожья подозревают, что это был поджог. Из-за пожара пострадали люди и погибло не менее пяти собак.

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Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции. Правоохранители находятся на месте событий вместе с сотрудниками ГСЧС. По последним данным, пожар уже локализован.

"Воспламенение возникло в частном приюте для животных в Запорожском районе областного центра. Пожар локализован, однако, по предварительным сведениям, пять собак сгорели в вольерах", – отметили в полиции.

Видео с горящими вольерами для животных опубликовали в группе "Хвостики (на Бабурке)". Автор видео первым сообщил о поджоге приюта.

"Посмотрите, что люди в Запорожье сделали. Подожгли приют с собаками, собаки сгорели живьем в будках", – говорит мужчина.

Приют "Хвостики" содержит известная запорожская волонтер Елена Джима. По имеющейся информации, она при попытках потушить пожар получила ожоги. Однако в полиции о пострадавших не сообщают.

По словам главы областной полиции Артема Кисько, правовая квалификация происшествию еще не дана, правоохранители "ждут выводов криминалистической лаборатории и пиротехников".

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли удар дроном по гражданскому авто на Запорожье. В результате атаки погибли двое мужчин 40 и 73 лет.