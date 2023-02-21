Киселев: Запад должен послать сигнал окружению Путина, который поможет устранить его от власти

Евгений Киселев – один из первых политических эмигрантов из путинской России. Он входил в число создателей легендарного НТВ и поборников либеральной России, но в последствии вынужден был переехать в Украину. Он не искал компромиссов с диктаторским режим, а поэтому его оценки нынешнего режима являются довольно объективными. В рамках проекта "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар обсудил с Киселевым детали деградации путинской России, межусобные войны правящих кланов, а также перспективы выживания "кадыровых" в пост-путинский период.

Видео дня

– Хотел бы обсудить публикацию CNN, заголовок которой можно обозначить следующим образом: главная проблема американцев и европейцев, как объяснить Путину, что он уже проиграл? По вашему мнению, что может убедить фюрера в том, что он действительно уже не имеет перспектив в противостоянии ни с Западом, ни с Украиной?

– Вы знаете, я боюсь разочаровать автора этой колонки, но поговорить с Путиным с помощью каких-то рациональных аргументов, убедить его в том, что война проиграна, что нужно выводить войска и договариваться о деоккупации украинских территорий и возврате украденного, – с Путиным договориться нельзя!

Можно убедить человека, который взял заложников, захватил какое-то здание. С ним можно договориться, есть специальные психологи-переговорщики, которых посылают в таких ситуациях. Но профессиональные психологи-криминалисты скажут вам, что обычно преступника с неустойчивой психикой, живущего в каком-то придуманном мире убедить ни в чем невозможно и приходится действовать иными методами.

Путину можно продемонстрировать, что война проиграна, поставками оружия, политической поддержкой Украины, демонстрацией солидарности, жёсткими санкциями против путинского режима. В перспективе – полным прекращением каких-либо торгово-экономических отношений с Россией, тотальным эмбарго на экспорт из Российской Федерации. Вот так Путина можно убедить, а какими-то разговорами нет.

– Как раз суть статьи не в переговорах, а в том, что НАТО, особенно Байден, отказались от своих неловких ожиданий и сейчас готовы активно включиться в фазу милитаристского переубеждения Путина.

– На протяжении многих лет, если не десятилетий, лидеры Соединенных Штатов и крупнейших европейских держав никак не могли понять, что Путин существует в иной среде. Путин не живёт по тем правилам, не исповедует тех ценностей, которые в западном обществе и в отношениях между западными странами являются аксиомами.

Сейчас это понимание, кажется, пришло в результате того, что Путин несколько раз этих западных политиков "приложил мордой об стол". И, кажется, до них дошло. Он лгун, он преступник, он военный преступник, с которым в принципе разговаривать невозможно. С террористами, захватившими заложников, переговоры ведутся только о капитуляции. Поэтому убеждать, как сказал один мой знакомый, надо не Путина, убеждать в проигрыше надо его окружение. Запад должен послать четкий и ясный сигнал всем людям, которые окружают Путина, его сподвижникам ближайшим: мы вам все простим, если вы сделаете одну простую вещь – устраните его от власти. Как вы это сделаете – это уже другой вопрос.

Путин сейчас является не только угрозой независимости, свободы, суверенитета украинского народа, он является угрозой и всей западной цивилизации, и угроза эта страшна, потому что Путин не уважает многие вещи. Например, для него цена человеческой жизни равна нулю.

– Согласно вашей логике, единственный способ прекратить войну – физически устранить Путина.

– Послушайте, я этого не говорил. Бога ради, я не призываю к таким вещам, я сказал, что Запад должен послать ясный сигнал тем людям, которые стоят рядом с Путиным – генералам, адмиралам, неформальным советникам, друзьям по питерскому периоду его карьеры, которые его с тех пор окружают. Господа хорошие, мы вам все простим, мы снимем с вас все санкции, мы вам дадим спокойно доживать ваш век где-нибудь на Лазурном берегу Франции на определённых условиях, которые мы конечно обсудим с вами отдельно, но шанс у вас есть только один – отстранить его от власти. Как они уже будут это делать – им решать.

– Получается, что Запад избирал не совсем верную тактику, когда начал вводить санкции против окружении Путина: США и ЕС сблизили Путина с его окружением?

– Мне кажется, что правильно сначала было ввести санкции, чтобы люди почувствовали, что Запад не шутит, что он действительно вводит санкции очень жёсткие и настолько жесткие, что они должны их почувствовать. Условно говоря, Путин говорит: "Никому больше не ездить заграницу". Понятное дело, кто-то продолжает ездить, но люди, которые к нему приближены или публичные люди, уже там не появляются.

– Кадыров в Эмиратах прекрасно проводил время. Я понимаю, что Эмираты это немножко другая история, но тем не менее, поехал себе за рубеж.

– Знаете, как в старину говорили: "Курица – не птица, Болгария – не заграница". В некотором смысле, Эмираты – это плохая замена Европе, люди, которые бывали в Европе, меня поддержат. Я не хочу обидеть граждан ОАЭ, в Абу-Даби, Дубае у них там, конечно, в отдельных аспектах жизни – ХХІ век, но это всё же театральные декорации на маленьком крошечном песочке в горячей пустыне. Ездить туда с удовольствием можно только в определенные времена года, когда там не очень жарко. Гораздо лучше жить в Италии, Испании, Франции и во многих других замечательных местах, которые сейчас для значительной части путинской верхушки недоступны. И многое другое для них недоступно, в конце концов.

– Нельзя не заметить, что в последнее время Кадыров укрепляет свою клановую власть. Сейчас его родственники, племянники, дети официально занимают должности в Чечне. Что это может значить? Он строит закрытую систему управления страной на случай каких-то непредвиденных внутренних обстоятельств?

– Я бы обратил ваше внимание на недавнее заявление Кадырова по поводу выступления премьер-министра Польши Моравецкого. Он в этом заявлении упомянул о том, что Чечня, по сути дела, является государством, которое находится под оккупацией и лишена независимости Российской Федерацией. Тогда Кадыров разразился гневным откликом в адрес Моравецкого: что ты, мол, себе такое позволяешь, поляк, когда мы воевали за независимость, когда я был одним из ярких поборников независимости, вы нас не поддерживали, мы войну проиграли. Не дословно цитирую, но близко к тексту. Мы тогда не смогли добиться независимости, когда я был ее поборникам… из-за того, что Европа нас не поддерживала, а наоборот нам палки в колеса вставляла, и тогда мы решили пойти под власть русского царя.

Кадыров напомнил, что он вообще-то был сторонником чеченской независимости, он был сторонником Ичкерии, что он за это воевал. Это очень важный месседж. Он адресован не Моравецкому на самом деле, он адресован своему собственному народу. Ведь в Чечне Кадыров, конечно, всё контролирует, но там есть другие кланы, которых он загнал в угол и подчинил себе, которые с ним пока что смирились, но люди все помнят. Восток – дело тонкое. На Востоке обиды помнят десятилетиями. Кадыров понимает, что у него масса потенциальных соперников. Сейчас он опирается на Путина, а если Путин пошатнется, а если Путин будет свергнут, то все эти люди против Кадырова могут восстать. И он начинает маневрировать, начинает искать поддержки в самой Чечне, готовится к тому, что может возникнуть ситуация, когда он лишиться поддержки своего главного друга и союзника Владимира Путина.

Обратите внимание, что на украинском фронте чеченцев в последнее время что-то не особенно видно. Ощущение, что кадыровцы все или вернулись обратно в Чечню, или где-то там на втором-третьем эшелоне, в тыловых частях чего-то делают. Кадыров не особо похваляется теперь своими военным успехами в Украине.

– Это же известный факт, что где-то в ноябре декабре его задвинули под лавку, он перестал накручивать популярность и в ТикТоке, и в Telegram-канале. Где-то Путин понял опасность и соответственно решил закрутить гайки для Кадырова и для его публичной активности. Наверное, это было ответка Кадырова, и он забрал свои войска с фронта?

– Может быть, но я все же думаю, что Кадыров просто потихоньку отползает от Путина именно потому, что думает о будущем и понимает – он еще молодой человек в силе, у него есть определённая поддержка. У него много поддержки, у него сильный клан, он держит в руках автономную чеченскую армию. Он понимает, что пройдёт ещё несколько лет, Путин просто может умереть, и что ему, Кадырову, тогда делать? Я думаю, что он, как хитрый и совсем не глупый, искушенный восточный тиран, начинает готовиться к тому, чтобы сохранить за собой власть в новых условиях.

– Была информация, что он пытался встретиться с Эрдоганом, но мудрый Эрдоган не уделил ему времени. Вы, наверное, уже слышали о том, что у "господина" Пригожина начались проблемы на фронте: с одной стороны, ему не дают больше вербовать зеков, с другой стороны, его не обеспечивают снарядами, и Пригожин недавно жаловался, что если бы не люди Кадырова, он бы остался без снарядов. Что это может означать?

– Я думаю, что ситуация выглядит примерно следующим образом: в Кремле вообще нет стратегического планирования, об этом открыто говорят многие эксперты, которые в прошлом сотрудничали с администрации российского президента. Не буду перечислять все фамилии, но очень известный политолог, который очень содержательно остро и точно фиксирует какие-то вещи, происходящие в России, это Аббас Галлямов. Что он говорит: в Кремле один проект заменяет другой. Был проект – а давайте внесем изменения в Конституцию и сделаем так, чтобы Владимир Владимирович мог править бесконечно. Сделали. Был проект – устранить Навального. Устранили: хотели отравить, но не получилось, в итоге посадили в тюрьму. Можно смотреть на проект "война против Украины", который в свою очередь разбивается на какие-то отдельные проекты.

И в этих рамках появляется проект раздувания фигуры Суровикина. Президент показал рукой и сказал, что вот этот человек должен стать образцом для всех. Потом выясняется, что не получилось ничего у Суровикина и его понижают в должности, ставят над ним Герасимова.

Есть там проект "Пригожин". Пусть сейчас мы поручим Пригожину вербовать в свой ЧВК "Вагнер" заключённых. Потом выясняется, что-то он слишком много власти и влияния набрал этот Пригожин и становится самостоятельной публичной фигурой, и сейчас мы его задвинем обратно.

Прошел слух, например, что есть проект "суд Сталина над маршалами в 37-м году". И сейчас якобы есть такая идея устроить дела Кадырова, Суровикина и Пригожина – обвинить их том, что они якобы готовили государственный переворот. Это чушь собачья. Пригожин, безусловно, человек, который потихонечку набирает политический вес и влияние, и ему надо было хорошенько дать по рукам. Он сейчас, обратите внимание, в своем Telegram-канале начинает истеричить и уже критиковать Путина и руководство вооруженных сил, мол, вы меня отстранили, а я всё делал правильно, а теперь без меня у вас полная жо…а.

– НАТО активно поддерживает Украину сегодня, и с большой долей вероятности украинская армия к лету будет намного технологичнее и сильнее, чем российская, и у российской армии не будет никаких шансов даже устоять на месте, не то, чтобы наступать. Что будет с Путиным, какие решения он будет принимать?

– Я не знаю, что будет с Путиным, и какие решения он будет принимать, гадать по этому поводу – совершенно бесполезная история. Слишком закрытый Путин, слишком закрыт Кремль… но, по логике вещей, я думаю, что рано или поздно человек, который все больше и больше опирается на диктаторские методы и формы правления, которые больше и больше опирается на силовиков, на военных на правоохранительные органы, он всегда рано или поздно плохо заканчивает. Из истории можно найти множество примеров, когда люди, многие годы опиравшиеся на силу, в конце концов становились жертвой собственных же военных. Было много случаев, когда происходили в странах перевороты, в результате которых военные и спецслужбы отстраняли от власти этих самых диктаторов.