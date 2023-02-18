США официально установили, что Россия совершила преступления о человечестве в Украине, - Харрис на Мюнхенской конференции

Соединенные Штаты Америки официально установили факты военных преступлений, совершенных Россией в войне против Украины. С первых дней войны российские войска совершают в Украине ужасающие зверства, в том числе жестокие убийства гражданского населения, показательные казни, изнасилования, пытки и депортации людей на российскую территорию.

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Масштабность и систематичность этих преступлений дают основания утверждать, что речь идет о преступлениях против человечества, за которые и непосредственные исполнители, и правящая верхушка РФ должны ответить. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила вице-президент США Камала Харрис.

Она заявила, что США официально установили факты военных преступлений России в войне против Украины. С первых дней полномасштабной войны российские военные массово убивают, пытают, казнят и насилуют украинцев.

"С первых дней этой неспровоцированной войны мы наблюдаем, как российские силы совершают ужасные зверства и военные преступления. Их действия - это нападение на наши общие ценности и атака на нашу общую человечность. Нам надо быть четкими: российские силы совершают широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население - ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации. Убийства в форме казней, избиения и применения электрического тока", - подчеркнула Харрис.

Она, в частности, упомянула о массовых депортациях гражданского населения Украины. Против их воли, в Россию оккупанты насильно вывезли сотни тысяч украинцев, в частности - и детей.

То, насколько массовыми и систематическими являются военные преступления России в Украине, позволяет квалифицировать их как преступления против человечества.

"В деле российских действий в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет сомнения, что эти преступления были совершены против человечества. Соединенные Штаты официально установили, что Россия совершает преступления против человечества. Я и обращаюсь ко всем тем, кто совершил эти преступления, и к их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений - вы будете привлечены к ответственности", - отметила Харрис.

В объяснительный записке к Римскому статуту Международного уголовного суда, преступления против человечества определяются как "наиболее ненавистные преступления, так как они представляют собой серьезное разрушительное влияние на человеческое достоинство, унижают и влекут за собой деградацию личности". Такие преступления не являются одиночными случаями, а являются частью правительственной политики, либо широкого распространения зверства, которое замалчивается или оправдывается властью, в данном случае - России.

Обязательным квалифицирующим признаком преступления против человечества является превращение военных преступлений, как то убийства, массовое уничтожение людей, пытки, изнасилования, в часть широкомасштабной практики.

В отличие от преступлений против человечности, преступления против человечества несут угрозу не конкретному человеку, а человеческому сообществу, нарушают правила человеческого сосуществования. Они караются не только законами определенной страны, но и международным законодательством. К таким преступлениям, помимо перечисленных, относятся также пропаганда войны, планирование и ведение агрессивной войны, применение оружия массового поражения и терроризм.

Напомним, ранее стало известно, что Европа создает международный трибунал против преступлений России. Резолюцию о создании резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России, в том числе президента Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев поддержали 427 европейских депутатов, против проголосовали 19, воздержались – 33.

Также резолюция, поддержанная Европарламентом и Парламентской Ассамблеей Европы, предусматривает привлечение к ответственности самопровозглашенного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и руководства Беларуси как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины.

Местом проведения трибунала предлагается нидерландская Гаага, где расположены Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

По словам заместителя секретаря американского Госдепа по политическим делам Виктории Нуланд, страны "Группы семи" упорно работают над созданием трибунала для РФ за военные преступления в Украине. Он может начать работу уже к лету 2023 года.