В интернете продается декоративная подставка для водки ''Бахмут'': в сети волна возмущения. Фото

Предприниматели в Одессе решили "блеснуть" неординарным маркетингом и выставили на продажу подставку под бутылку водки в виде крепоси "Бахмут". Город Донецкой области остается самым кровавым местом противостояния украинских военных с российскими оккупантами, поэтому пользователи социальных сетей такого бизнес-проекта не оценили.

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На фоне многочисленных жалоб и повального хейта, авторы снесли скандальное объявление, но скрины, как говорится, не горят. Поэтому буквально в течение нескольких минут после публикации слава о нерадивых бизнесменах из Одессы пронеслась по популярным украинским пабликам.

В рекламе указано, что стоимость "оригинального подарка для настоящего мужчины" –– 1200 гривен. Кроме бутылки подставка предусматривает размещение и шести стопок для компании.

Пользователей разозлил такой "одесский юмор", который традиционно считался эталоном иронии и качественной сатиры. Тенденция превращать чужой героизм, жертвы и трагедии в способ заработка давно вызывает у украинцев преимущественно осуждение и отрицание.

Напомним, ранее в США начали выпускать пиво в честь героев, защищавших завод "Азовсталь". Дизайн банки выплнен в темно-синем цвете со стилизированным малым гербом Украины – тризубом. Под ним – надпись AzovStal. Производство расположено в городе Ноблсвилль, штат Индиана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили ввести частичный запрет на использование военно-патриотической тематики в маркетинге и рекламе товаров и услуг. Последние месяцы такие рекламные "креативы" зачастую нарываются на критику украинцев в соцсетях.

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