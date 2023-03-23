В Украине предложили запретить "патриотический" маркетинг: какая реклама может исчезнуть

В Украине предложили ввести частичный запрет на использование военно-патриотической тематики в маркетинге и рекламе товаров и услуг. Последние месяцы такие рекламные "креативы" зачастую нарываются на критику украинцев в соцсетях.

Видео дня

Соответствующий законопроект зарегистрирован под № 9128. Его авторами стали народные депутаты в основном из фракции "Европейская солидарность". Документ еще не был вынесен на рассмотрение профильного комитета, поэтому не известно, дойдет ли дело до рассмотрения законопроекта в сессионном зале.

"В маркетинговых коммуникациях производители потребительских товаров и услуг прибегают к неуместному использованию трагических событий войны, названиям пострадавших городов, патриотических призывов и военных приветствий... К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время противники законопроекта приводят в качестве аргумента то, что рынок, спрос и общественное мнение должны сами "наказать" безответственных рекламщиков. А законодательные запреты в таких случаях – это лишнее вмешательство государства в деятельность бизнеса.

Какую рекламу предложили запретить

Запретить предлагается не все "патриотические" рекламные кампании – в документе прописан перечень признаков. Это:

названия, связанные со знаковыми в ходе войны населенными пунктами и местами, которые стали символами героизма украинцев в отражении агрессии (например, напиток "Буча Комбуча", семена "Дыня Чернобаевка", пирожные "Призрак Киева");

названия, связанные с военными операциями и событиями войны (к примеру, семена "Редиска Азовсталь");

названия, воспроизводящие наименование производителей и типов вооружения (сеты суши "Джавелин" и "Байрактар" и т.д.);

названия военных подразделений и т.п. (в т.ч. сухарики "ЗСУ");

воспроизводят официальное приветствие ВСУ "Слава Украине! Героям Слава!" и другие официальные приветствия воинских подразделений (используется во многих рекламных роликах, плакатах и т.д.).

При этом ограничения не распространяются на рекламу кино-, видео- и издательской продукции, посвященной освещению войны. То есть условный рекламный баннер с названием фильма об обороне Мариуполя запрещаться не будет.

В соцсетях уже многим производителям напоминали, что использование такого рода маркетинка не этично. В частности, предлагали задуматься, можно ли писать на этикетках названия концлагерей ради повышения продаж. "Вы можете себе представить в Израиле что-то типа газировки "Холокост"?.. Мало где умеют так обесценивать национальные трагедии", – писал, в частности, запорожский депутат Валерий Прозапас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Казахстане запустили рекламу шоколада, в которой потроллили "беженцев" из РФ. Лозунгом сделали фразу "Почувствуй вкус свободы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!