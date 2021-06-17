В Хмельницком грузовик посреди дороги провалился под асфальт. Видео

В Хмельницком на улице Чорновола грузовой автомобиль провалился под асфальт на дороге. ЧП произошло днем 16 июня.

Об этом сообщает Хмельницький LIVE в Facebook. После прорыва трубы улицу затопило, и асфальт не выдержал веса грузовика ЗИЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Машина была загружена песком и строительными материалами. Она провалилась левыми колесами.

Как оказалось, в этом месте была яма, которую пытались отремонтировать несколько раз, но она появлялась снова.

"У нас лучше подмарафетить, чем выяснить проблему", – пишут пользователи в комментариях.

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О том, удалось ли вытащить грузовик, пока не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Соломенском районе Киева внедорожник Toyota провалился под асфальт. Яма образовалась прямо посреди дороги.

Подобный инцидент произошел в мае в Одессе. Тогда в яму провалился автобус. Пассажиров в тот момент в салоне не было и обошлось без пострадавших.

16 апреля в Киеве в Подольском районе под асфальт провалились несколько легковушек.