В Киеве внедорожник провалился под асфальт. Фото и видео

В Соломенском районе Киева внедорожник Toyota провалился под асфальт. Яма образовалась прямо посреди дороги.

Инцидент случился в одном из дворов по улице Антонова 4а в понедельник, 14 июня, сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный". Также в сети опубликовали кадры происшествия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Внедорожник полностью провалился одним колесом в яму внушительных размеров и застрял.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также пока ничего неизвестно о том, насколько сильно поврежден автомобиль.

Напомним, что подобный инцидент произошел в мае в Одессе. Тогда в яму провалился автобус. Пассажиров в тот момент в салоне не было и обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в мае в Киеве на проспекте Голосеевском из-под земли вырвались потоки грязного кипятка. Это случилось в результате прорыва трубопровода. Столб воды достигал высоты 7-10 метров.

Из-за чрезвычайного происшествия в нескольких автомобилях выбило стекла, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью.

Спустя некоторое время коммунальные службы локализовали прорыв.