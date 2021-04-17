В Киеве из-за прорыва трубы легковушки провалились под асфальт. Фото и видео

В пятницу вечером, 16 апреля, в Киеве в Подольском районе под асфальт провалились несколько легковушек. Первый инцидент произошел на улице Кирилловской, там под землю ушел автомобиль Renault службы такси Uber.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Второй случай был зафиксирован рядом со станцией метро "Тараса Шевченко". Автомобиль провалился в яму в асфальте передним колесом.

По информации местного Telegram-канала "Х***ый Киев", всего возле станции метрополитена под землю за час ушли четыре автомобиля, их вытаскивали спасатели. Сообщается, что это произошло после прорыва трубы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 16 апреля, в Киеве, на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе, маршрутный автобус насмерть сбил женщину.