В Киеве из-за прорыва трубы легковушки провалились под асфальт. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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В Киеве из-за прорыва трубы легковушки провалились под асфальт. Фото и видео

В пятницу вечером, 16 апреля, в Киеве в Подольском районе под асфальт провалились несколько легковушек. Первый инцидент произошел на улице Кирилловской, там под землю ушел автомобиль Renault службы такси Uber.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram (посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Авто провалилось под асфальт.

Второй случай был зафиксирован рядом со станцией метро "Тараса Шевченко". Автомобиль провалился в яму в асфальте передним колесом.

Машина ушла под землю.

По информации местного Telegram-канала "Х***ый Киев", всего возле станции метрополитена под землю за час ушли четыре автомобиля, их вытаскивали спасатели. Сообщается, что это произошло после прорыва трубы.

Скриншот.
Скриншот.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 16 апреля, в Киеве, на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе, маршрутный автобус насмерть сбил женщину.

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