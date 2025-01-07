В Хмельницкой области мужчина проигнорировал повестки и поплатился: как его наказали

Житель Хмельницкой области проигнорировал повестки от ТЦК и получил три года тюрьмы. Сначала мужчина получил повестку для уточнения данных, после уточнения данных была вручена повестка на ВЛК, а после ВЛК его направили в областной ТЦК, чтобы подтвердить диагноз, однако мужчина отказался.

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Об этом говорится в приговоре Славутского горрайонного суда Хмельницкой области. Свой отказ житель Хмельнитчины объяснил тем, что его заставят получить боевую повестку.

В мае 2023 года мужчину признали временно непригодным к военной службе до июля. В ноябре 2023 года обвиняемый отказался от получения новой повестки для прохождения военной службы. В суде мужчина утверждал, что сначала получил повестку для уточнения данных и после того, как выполнил это, получил повестку на ВЛК.

В судебном приговоре говорится, что в течение двух недель житель Хмельницкой области ходил на медосмотр, прошел дообследования, поскольку уже с 17-18 лет имел грыжи, вызвавшие обострение болезни. Все медицинские документы он получил от ВЛК. После этого получил вывод о временной непригодности к военной службе.

Когда обвиняемый пришел в ТЦК, чтобы получить удостоверение, ему сказали, что нужно поехать в областной ТЦК для подтверждения диагноза, он попросил поехать позже. Впоследствии он отказался от повторного прохождения медосмотра, боясь, что его заставят получить боевую повестку.

Суд признал мужчину виновным в нарушении закона о военном учете и мобилизации.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина получил 6 лет заключения за то, что он не прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения боевой повестки. Он объяснил свое отсутствие тем, что в учреждение якобы не курсировали автобусы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области суд приговорил к тюремному сроку мужчину за отказ от мобилизации. Житель села Ивановка заявил, что не хочет служить в армии из-за своих религиозных убеждений. За это мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и 5 месяцев.

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