В Одесской области мужчина отказался от мобилизации, потому что 'является сыном Божьим, а не украинцем': чем все закончилось

В Одесской области суд приговорил к тюремному сроку мужчину за отказ от мобилизации. Житель села Ивановка заявил, что не хочет служить в армии из-за своих религиозных убеждений.

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В результате мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 5 месяцев. Об этом говорится в приговоре Ивановского районного суда Одесской области от 18 декабря.

Согласно материалам дела, свой поступок мужчина объяснил религиозными убеждениями и сообщил, что является свидетелем Иеговы. Обвиняемый рассказал, что не может держать в руках оружие и считает себя не частью украинского народа, а сыном Божьим.

Обвиняемый с 2 ноября 2015 года состоит на учете как военнообязанный запаса ВСУ первой категории по специальности рабочий-подсобник. В конце марта 2023 года военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным к службе. После этого мужчина должен был утром 20 декабря 2023 года явиться в ТЦК и СП для прохождения военной службы по мобилизации.

Примечательно, что мужчина не проигнорировал вызов в ТЦК. Однако он явился туда лишь для того, чтобы написать заявление об отказе от прохождения службы. Свое решение он аргументировал религиозными убеждениями.

В итоге суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и приговорил к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы. Стоит отметить, что у фигуранта есть 30 дней на то, чтобы обжаловать приговор в апелляционном суде.

Напомним, уроженец села Текля Волынской области получил один год ограничения свободы за то, что проигнорировал повестку для дальнейшей отправки в воинскую часть. Отец двоих детей полностью признал вину и заключил сделку с прокурором.

Ранее сообщалось, что некоторые граждане не подлежат мобилизации по разным причинам, поэтому часть украинцев не могут быть призваны в ряды ВСУ принудительно. Право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено документально.

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