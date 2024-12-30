На Хмельнитчине мужчина уклонился от мобилизации, потому что 'не ходят автобусы' к ТЦК: как его наказали

В Хмельницкой области к шестилетнему тюремному заключению приговорили мужчину, который не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения боевой повестки. Он объяснил неявку тем, что к учреждению якобы "не ходили автобусы".

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Решение 18 ноября принял Теофипольский районный суд. Из материалов дела известно, что ранее мужчина был судим по другой статье Уголовного кодекса, и это обременило ему наказание за уклонение от мобилизации.

Так, в апреле житель Хмельнитчины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным по состоянию здоровья к военной службе, кроме как в десантно-штурмовых войсках. Ему вручили боевую повестку и обязали 7 мая прибыть в ТЦК для дальнейшей отправки в воинскую часть.

Военнообязанный этого не сделал, и уже на судебном заседании объяснил, мол, не прибыл, потому что работники ТЦК "обещали приехать и забрать его" (представитель ведомства на суде заявил, что такого не было). Сам же он такой возможности якобы не имел, "потому что автобусы не ходят". Мужчина лишь частично признал свою вину.

В материалах дела указано, что в марте этого года жителя Хмельнитчины приговорили к пяти годам лишения свободы по ч. 1 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Тогда он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Ныне же суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу и приговорил его к четырем годам лишения свободы. А путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору срок увеличили до шести лет.

"Подсудимый по месту жительства характеризуется посредственно. Обстоятельства дела и личность подсудимого, с учетом содержания досудебного доклада, дают суду основания считать, что исправление подсудимого невозможно без изоляции от общества", – объясняется в решении суда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове мужчину, уклонявшегося от призыва во время мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. По данным следствия, гражданин Украины и уроженец Москвы не явился на призыв в воинскую часть после вручения повестки.

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