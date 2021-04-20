В Харьковском горсовете появился макет ордена Ленина, полиция начала проверку

Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области начало проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле городского совета Харькова.

Как сообщили в понедельник, 19 апреля, активисты общественной организации "Світанок" на своей странице в Facebook, в действиях харьковских чиновников есть состав преступления по статье 436-1 УК.

"Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела.Изображения Ленина в стенах Харьковского городского совета не будет", – говорится в сообщении.

Активисты также опубликовали текст ответа на обращение на правительственную горячую линию начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Чижа.

"Сейчас проверка по изложенным вами доводам продолжается. По результатам рассмотрения будет принято решение, о чем вам будет сообщено Харьковским районным управлением полиции №3 ГУНП в Харьковской области в установленном законом порядке", – говорится в ответе на обращение активистов.

Следует отметить, что статья 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) предусматривает от 5 до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL: