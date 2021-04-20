В Харьковском горсовете появился макет ордена Ленина, полиция начала проверку
Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области начало проверку по факту восстановления макета ордена Ленина в холле городского совета Харькова.
Как сообщили в понедельник, 19 апреля, активисты общественной организации "Світанок" на своей странице в Facebook, в действиях харьковских чиновников есть состав преступления по статье 436-1 УК.
"Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела.Изображения Ленина в стенах Харьковского городского совета не будет", – говорится в сообщении.
Активисты также опубликовали текст ответа на обращение на правительственную горячую линию начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергея Чижа.
"Сейчас проверка по изложенным вами доводам продолжается. По результатам рассмотрения будет принято решение, о чем вам будет сообщено Харьковским районным управлением полиции №3 ГУНП в Харьковской области в установленном законом порядке", – говорится в ответе на обращение активистов.
Следует отметить, что статья 436-1 УК (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) предусматривает от 5 до 10 лет заключения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в феврале 2021 года проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров назвал сторонников декоммунизации "бандерлогами".
Также в феврале 2021 года депутаты Харьковского городского совета поддержали уже в третий раз переименование проспекта Петра Григоренко на имени маршала Жукова.