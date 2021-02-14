В Харькове проректор вуза назвал "бандерлогами" сторонников декоммунизации

Проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров оскандалился из-за комментария в соцсетях о декоммунизации в городе.

Как пишет в Facebook журналист Дмитрий Браславский, Бахтояров остро отреагировал на пост в группе "Харьков за лучшую жизнь" о том, что школа имени маршала Жукова должна быть переименована.

"Шоб вы здохли бандерлоги долбанные! Маршала Победы гнобите, сволочи! Сами чего достигли? чем вы занимаетесь в жизни?" - написал проректор (грамматика автора сохранена, - ред.).

Браславський обратил внимание, что Бахтояров подписан на пропагандистские страницы "Россия 1", "Made in USSR", "Полк Победы" и RT.

"У человека реальные проблема – он занимает руководящую должность в университете, а должен идти в дворники", – отметил журналист.

В настоящее время скандальный комментарий Бахтоярова уже удален.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес оскандалился, поддержав две петиции – возвращение городскому проспекту Петра Григоренко прежнего названия маршала Жукова и снос волонтерской палатки, которая ежегодно собирает средства для военнослужащих на Донбассе.