В Харькове выдали помощь для переселенцев из Луганской области от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы из Луганской области, которые сейчас живут в Харькове, могут получить продовольственную помощь в действующем в городе Попаснянской военно-гражданской администрации. К этому хабу Фонд Рината Ахметова направил 4 тысяч продуктовых наборов.

В каждой коробке – пищевые продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это значительная поддержка для людей, которые из-за военной агрессии были вынуждены эвакуироваться из дома.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.