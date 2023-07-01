В Харькове таксист вступил в спор с украиноязычной пассажиркой. Он заявил ей, что "Харьков – русскоязычный город", что он всю жизнь говорил по-русски и слушал российскую музыку и не собирается менять своих привычек, а вот украиноязычным следует "ехать на западенщину, или где там говорят на задр*ченной мове".

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Также, по мнению харьковского таксиста, который, судя по комментариям в соцсетях, работает в Bolt, Украина – это "страна 404" и ему все равно, кто именно свергнет действующую украинскую власть во главе с "евреем Зеленским. Видео сняла сама пассажирка во время поездки .

Конфликт начался с замечания пассажирки по поводу включенной в такси российской музыки.

"Я считаю, что недопустимо слушать сейчас российскую музыку", – отметила 24-летняя харьковчанка.

В ответ таксист поинтересовался, понимает ли девушка, где она живет, и заявил, что Харьков – русскоязычный город.

"Здесь все говорят по-русски. Независимо от того, агрессор, не агрессор", – сказал водитель.

Девушка принялась объяснять свою позицию относительно того, почему считает недопустимым прослушивание российской музыки после более чем года полномасштабной войны с Россией.

"Это люди, работающие в России, на чьи налоги запускают ракеты. Люди, которые ничего не сказали о войне и как давали концерты в России, так и продолжают это делать... Российская музыка – это музыка агрессора", – отметила она.

Таксист же принялся отстаивать тезис, что музыка, мол, вне политики. А дальше взорвался на теме языкового вопроса и назвал Украину "страной 404".

"Эта глупая истерия патриотическая, языковая, она уже так заколебала, честное слово! Я не буду по-украински говорить, потому что так надо. Потому что мне так удобно. А не потому, что мне там кто-то говорит.... Вообще страны такой нет – Украина, чтобы вы знали. Страна 404. Ее нет. Не существует. Ее уже разорвали, продали, зашебуршили! Прсто какое-то непонятное государство", – "прорвало" мужчину, который с относительно приличного украинского перешел на суржик.

Пассажирка поинтересовалась, почему в таком случае он остается в Украине, а не уехал в Россию.

"А чего я должен ехать? Я родился в городе Харькове. Мне 50 лет. Я здесь прожил, разговаривал на русском языке – и буду разговаривать. Никакая украинская задр*ченная власть мне это не изменит. Не изменит мои мысли, ум... Езжайте на западенщину или где там говорят на задр*ченном языке. Езжайте туда вы!" – принялся раздавать непрошенные советы таксист.

"Ее (Украины. – Ред.) уже нет. Ее уже разворовали, разбазарили. Все, нет!.. Я жду, когда вот этих придурков вместе с Зеленским, евреем, не будет во власти. Мне все равно, кто их сменит" , – добавил он на предположение девушки, что такие взгляды дают основания предположить, что человек ждет российских "освободителей", которые одним из поводов для непровоцированной жестокой войны против Украины объявили "защиту русскоязычных от притеснений киевского режима".

На этой ноте пассажирка попросила остановить авто и высадить ее, отказавшись продолжать поездку с этим водителем.

Напомним, ранее языковой скандал разразился в Черновцах. Там посетитель кафе устроил языковой скандал и назвал Одессу и Харьков русскоязычными регионами.

Также сообщалось, что в одном из супермаркетов в Одессе женщина выала пропагандистскую речь, размечтавшись о гибели "бандерлогов". Она устроила скандал с обратившимся к ней на украинском кассиром и заявила, что "Украина будет в составе России".