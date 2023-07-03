В Киеве охранник магазина отказался говорить по-украински и назвал столицу "русскоязычным городом". Видео

В Деснянском районе столицы возник очередной языковой скандал. Охранник магазина "Конфискат" отказывался общаться с покупателем на украинском, а затем заявил, что "Киев – русскоязычный город".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил активист Демьян Ганул. Как отреагировало руководство заведения на заявления своего работника, неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Киев, станция метро "Лесная". Магазин "Конфискат", улица Академика Кухаря, 8. Охранник магазина утверждает, что Киев русскоязычный город, на замечания не реагировал, а продолжал нарушать закон о языке", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как охранник после своего заявления не реагировал на замечания, а только отвечал "хорошо".

Напомним, в кафе "Дубровка" в селе Погребы в Киевской области посетители исполняли песни пропутинского российского певца Григория Лепса. Посетительницу, которая попыталась сделать замечания администрации, грубо вытолкали из заведения. Позже стало известно, что полиция отреагировала на ситуацию в заведении и составила админматериалы на владельца заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе разразился новый языковой скандал. Две "коренные одесситки" в нетрезвом состоянии набросились на уличных музыкантов, которые пели на украинском языке и исполняли украинский репертуар.

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