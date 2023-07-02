'Балакайте на задр**ном языке': харьковский таксист на украинском извинился за скандал. Видео

50-летний таксист из Харькова, который накануне стал героем очередного языкового скандала, извинился перед украинцами. Он пояснил, что конфликт с пассажиркой возник из-за того, что он поклонник российского рок-дуэта "Би-2", а девушка не восприняла информации о том, что артисты выступают с осуждением войны в Украине.

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Кадры с покаянной речью опубликовали харьковские Telegram-паблики. Мужчина подчеркнул, что был под воздействием сильных эмоций выразил позицию, которая якобы не отражает его собственных убеждений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я поддерживаю Украину, я патриотически настроенный. Я резко осуждаю Россию и агрессию против нас, которую она развязала", – утверждает он.

Он обратился к харьковчанам, которые ежедневно подвергаются угрозам ракетной и дроновой атаки. Таксист считает, что его можно понять и не следует судить строго.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черновцах посетитель кафе устроил языковой скандал. Он назвал Одессу и Харьков русскоязычными регионами и заявил, мол, какая разница, на каком языке говорить.

А во Львове разъезжала машина премиум-класса на днепропетровских номерах, из колонок которой на всю улицу играли песни российского артиста-пропагандиста Григория Лепса. В ответ на замечания прохожих молодой водитель лишь хамил и набросился на человека, сделавшего замечание.

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