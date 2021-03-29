В Харькове умер 11-летний мальчик с подтвержденным коронавирусом

В Харькове в больнице умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины, у которого были коронавирус и герпесвирусная инфекция.

Сердце маленького пациента перестало биться 26 марта. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова главного санитарного врача области Любовь Махоты.

"Были диагностированы COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", – отметила она.

Главный врач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Повар подчеркнул, что школьника госпитализировали в медучреждение 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель, но пациент умер.

"У него был COVID-19 и менингоэнцефалит – тяжелый герпетический менингоэнцефалит", – уточнил медик.

Больше о ходе болезни мальчика сейчас не известно. По данным областного лабораторного центра, информация о смерти ребенка отражена в статистике по коронавирусу на Харьковщине. Издание подчеркивает, что до сих пор летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в области не было.

Данные по коронавирусу в Харьковской области на 23 марта СНБО

Прирост смертей от COVID-19 на Харьковщине СНБО

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