У Харкові помер 11-річний хлопчик із підтвердженим коронавірусом

Марина Ліснічук Суспільство 13:23, 29.03.2021 Оновлено: 13:35, 29.03.2021

У Харкові в лікарні помер 11-річний хлопчик із села Ватутіне Нововодолазької громади, в якого були коронавірус і герпесвірусна інфекція.

Серце маленького пацієнта перестало битися 26 березня. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова головної санітарної лікарки області Любові Махоти.

"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", – зазначила вона.

Головний лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар підкреслив, що школяра госпіталізували до медзакладу 8 березня. За його життя боролися понад два тижні, але пацієнт помер.

"У нього був COVID-19 і менінгоенцефаліт – тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", – уточнив медик.

Більше про перебіг хвороби хлопчика нині не відомо. За даними обласного лабораторного центру, інформація про смерть дитини відображена у статистиці щодо коронавірусу на Харківщині. Видання підкреслює, що досі летальних випадків серед дітей із підтвердженим COVID-19 в області не було.

Дані щодо коронавірусу в Харківській області на 23 березня
РНБО
Приріст смертей від COVID-19 на Харківщині
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у Вінницькій області госпіталізували 3-річного хлопчика, який перестав говорити і ходити після COVID-19 – Павлик Лутковський потрапив до лікарні з критично низькою вагою і пролежнями, у швидкій він буквально задихався.

  • Через декілька днів маленький пацієнт помер, не приходячи до тями, у реанімації Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині.

  • Водночас поліція розпочала слідство і порушила кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною.

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