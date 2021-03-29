У Харкові помер 11-річний хлопчик із підтвердженим коронавірусом
У Харкові в лікарні помер 11-річний хлопчик із села Ватутіне Нововодолазької громади, в якого були коронавірус і герпесвірусна інфекція.
Серце маленького пацієнта перестало битися 26 березня. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова головної санітарної лікарки області Любові Махоти.
"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", – зазначила вона.
Головний лікар обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар підкреслив, що школяра госпіталізували до медзакладу 8 березня. За його життя боролися понад два тижні, але пацієнт помер.
"У нього був COVID-19 і менінгоенцефаліт – тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", – уточнив медик.
Більше про перебіг хвороби хлопчика нині не відомо. За даними обласного лабораторного центру, інформація про смерть дитини відображена у статистиці щодо коронавірусу на Харківщині. Видання підкреслює, що досі летальних випадків серед дітей із підтвердженим COVID-19 в області не було.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Вінницькій області госпіталізували 3-річного хлопчика, який перестав говорити і ходити після COVID-19 – Павлик Лутковський потрапив до лікарні з критично низькою вагою і пролежнями, у швидкій він буквально задихався.
Через декілька днів маленький пацієнт помер, не приходячи до тями, у реанімації Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині.
Водночас поліція розпочала слідство і порушила кримінальне провадження за фактом злісного невиконання батьками обов'язків по догляду за дитиною.