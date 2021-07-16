В Харькове туристы с детьми застряли в аэропорту: самолета ждали семь часов. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
2 минуты
593
В Харькове туристы с детьми застряли в аэропорту: самолета ждали семь часов. Видео

В аэропорту Харькова по неизвестным причинам задержали вылет самолета в египетский Шарм-эль-Шейх. Пассажиры с детьми вынуждены были более семи часов ждать рейса.

Кадрами с зала ожидания поделился один из них. Видео опубликовали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам автора ролика, с полуночи 16 июля люди, зарегистрировавшиеся на рейс, не знали, почему их самолет задерживается. Он отметил, что речь идет о туроператоре JoinUp.

Кадры из аэропорта
Видео дня

Никаких объяснений не было ни со стороны представителей компании, ни от администрации аэропорта. Также пассажир подчеркнул, что людям не выделили обещанное питание.

Пассажиры больше 7 часов ждали отправления рейса

"Стоим в аэропорту с 00:10 и вылет задерживают на 7 часов минимум. Когда будет – не известно. В зале ожидания на текущий момент 80% взрослых и 20% детей. Обещанное кормление не выполнено, компания JoinUp", – говорится в сообщении.

Украинские туристы должны были лететь в Шарм-эль-Шейх

Напомним: 10 июля в "Борисполе" несколько раз переносили вылет самолета в Батуми (Грузия). Авиакомпания-перевозчик YanAir не выходила на связь, пассажиры ждали рейса с 07:30 утра и даже не могли забрать свой багаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя из-за отсутствия разрешения со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.

УкраинаХарьковновости УкраиныАвиаперелетыавиабилетыпутешествиятуризмзадержан рейссамолет