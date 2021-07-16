В Харькове туристы с детьми застряли в аэропорту: самолета ждали семь часов. Видео

В аэропорту Харькова по неизвестным причинам задержали вылет самолета в египетский Шарм-эль-Шейх. Пассажиры с детьми вынуждены были более семи часов ждать рейса.

Кадрами с зала ожидания поделился один из них. Видео опубликовали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам автора ролика, с полуночи 16 июля люди, зарегистрировавшиеся на рейс, не знали, почему их самолет задерживается. Он отметил, что речь идет о туроператоре JoinUp.

Видео дня

Никаких объяснений не было ни со стороны представителей компании, ни от администрации аэропорта. Также пассажир подчеркнул, что людям не выделили обещанное питание.

"Стоим в аэропорту с 00:10 и вылет задерживают на 7 часов минимум. Когда будет – не известно. В зале ожидания на текущий момент 80% взрослых и 20% детей. Обещанное кормление не выполнено, компания JoinUp", – говорится в сообщении.

Напомним: 10 июля в "Борисполе" несколько раз переносили вылет самолета в Батуми (Грузия). Авиакомпания-перевозчик YanAir не выходила на связь, пассажиры ждали рейса с 07:30 утра и даже не могли забрать свой багаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя из-за отсутствия разрешения со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.