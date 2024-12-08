В Харькове сдетонировала взрывчатка возле отдела полиции: детали

В воскресенье вечером, 8 декабря, в Харькове сдетонировала взрывчатка у отдела полиции. Событие произошло около 17:00. В результате взрыва поврежден фасад здания. Пострадавших нет.

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Об этом сообщили в полиции города. Отмечается, что правоохранители уже начали проводить проверку по факту взрыва в Слободском районе Харькова.

"Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа в административное здание территориального отдела полиции. Специалисты взрывотехнического управления полиции и работники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия", – говорится в сообщении полиции.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в четверг, 5 декабря, произошел взрыв во дворе домов. На месте работали соответствующие службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 29 ноября, произошел взрыв в многоэтажном доме. В результате происшествия в квартире выбило окна жилья, есть повреждения в комнатах.

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