В Харькове пес, потерявший лапу во время бомбардировки, получил биопротез: фото и видео

Харьковский хирурги впервые провели сложнейшую операцию – поставили биоинтегрированный протез собаке. Животное потеряло ногу в результате обстрела РФ.

Видео дня

Об этом сообщил хирург из Харькова Виталий Клубань в Facebook. Черный терьер находился в саду в момент, когда на Харьковщину были сброшены запрещенные кассетные снаряды (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

56-килограммовый терьер попал под российский обстрел запрещенными кассетными боеприпасами. Владельцы не бросили своего любимчика и отвезли в Салтовскую ветклинику.

В настоящее время пес прекрасно себя чувствует и активно бегает по двору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начала работу образовательная онлайн-платформа "База знаний: Protez Hub" для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам бесплатный.