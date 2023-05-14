В Харькове пес, потерявший лапу во время бомбардировки, получил биопротез: фото и видео
Харьковский хирурги впервые провели сложнейшую операцию – поставили биоинтегрированный протез собаке. Животное потеряло ногу в результате обстрела РФ.
Об этом сообщил хирург из Харькова Виталий Клубань в Facebook. Черный терьер находился в саду в момент, когда на Харьковщину были сброшены запрещенные кассетные снаряды (чтобы смотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
56-килограммовый терьер попал под российский обстрел запрещенными кассетными боеприпасами. Владельцы не бросили своего любимчика и отвезли в Салтовскую ветклинику.
В настоящее время пес прекрасно себя чувствует и активно бегает по двору.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начала работу образовательная онлайн-платформа "База знаний: Protez Hub" для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам бесплатный.
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