В Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании от 'Спасаем жизнь' и Protez Hub

В Украине начала работу образовательная онлайн-платформа "База знаний: Protez Hub" для специалистов в области протезирования конечностей и пострадавших. Портал полностью украиноязычный, а доступ ко всем материалам бесплатный.

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Онлайн-платформа позволит понять последовательность этапов реабилитации и протезирования пострадавших от момента травмирования до возвращения домой с протезом; разобраться в процессе выбора протеза; а также четче очертить роль различных специалистов в восстановлении потерявшего конечность человека. Ресурс пригодится как специалистам по протезированию, так и пострадавшим, а также их семьям и друзьям.

Платформу запустили гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" и Protez Hub. На создание ресурса Метинвест направил более 2,5 млн. грн.

"Протезирование и реабилитация людей, лишившихся конечностей в результате войны, — одно из больших направлений работы инициативы "Спасаем жизнь". Совместную с Protez Hub программу сейчас проходят 42 военнослужащих и мирных жителей, а 10 из них уже получили протезы. Создание образовательной платформы — важное составляющая возвращение пострадавших к полноценной жизни. Ведь она позволит шаг за шагом пройти все этапы протезирования и восстановления, уяснить потребности людей с ампутациями и повысить качество медицинских услуг", — отмечает генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Обучение медицинского персонала направлено на более качественное предоставление услуг по протезированию конечностей и сопутствующей реабилитации. Платформа содержит 5 курсов: реабилитационных, для специалистов по протезированию и уходу за пациентами. Курсы состоят из 34 видеолекций от 16 украинских и зарубежных практиков, экспертов и ученых. К лекциям прилагаются материалы, которые пользователи смогут распечатать и использовать каждый день. После окончания учебы участники получат сертификаты согласованного с Министерством здравоохранения Украины образца.

"Команда Protez Hub помогает развивать отрасль протезирования конечностей в Украине с 2015 года. Создание платформы "База знаний: Protez Hub" было логичным и своевременным решением, и я искренне горжусь тем, что мы воплотили его в жизнь. Я благодарна нашим партнерам - "Спасаем Жизнь "компании Метинвест за то, что они поняли важность разработки и существования такого ресурса и поддержали эту идею", - говорит Антонина Кумко, президент Protez Hub.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвет в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро. Украинцы получили более 4 тысяч тонн пищевых продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование более чем на 246 тысяч евро. Донорами проекта стали более 200 компаний со всего мира. К инициативе присоединились 400 волонтеров и 10 фондов и общественных организаций. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.