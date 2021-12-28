В ГП "Антонов" опровергли фейки по использованию российского двигателя в Ан-178-100Р. Видео

В комплектовании самолета Ан-178-100Р №001, который 28 декабря представило ГП "Антонов", нет ни одной детали российского производства. Двигатели к транспортному средству произведены в Италии, в подтверждение чего имеются соответствующие документы.

Об этом во время презентации новейшего самолета, прямую трансляцию которой вел OBOZREVATEL, заявил генеральный директор государственного предприятия Сергей Бычков. Таким образом, он опроверг распространенную фейковую информацию о том, что Ан-178-100Р имеет вспомогательный двигатель ТА18-100, изготовленный подсанкционной российской компанией НПП "Аэросила", о чем ранее сообщил портал DefenceUA.

Видео дня

Бычков подчеркнул, что может предоставить подтверждающие документы и призвал представителей СМИ не распространять ложную информацию.

Напомним, в мероприятиях по случаю завершения строительства и передачи на испытания самолета Ан-178-100Р №001 приняли участие профильные чиновники и высшее военное руководство государства. На предприятии сообщили, что в проекте приняли участие более 30 украинских предприятий, изготовивших 177 видов комплектования для этого самолета. Также при конструировании самолета были задействованы иностранные поставщики из стран Европы, США, Канады. Большой объем работ касался обеспечения качественно нового уровня всех систем самолета, в частности, гидравлической системы, систем управления самолетом, кондиционирования воздуха и т.д. электроснабжение.

Как сообщал OBOZREVATEL: