'Антонову' закажут пять пассажирских самолетов для национальной авиакомпании UNA

Государственная авиакомпания "Украинские национальные авиалинии" (Ukrainian National Airlines – UNA) закупит у ГП "Антонов" пять пассажирских самолетов. 14 декабря был подписан соответствующий меморандум.

Об этом сообщает "Укринформ". Документ подписали между Мининфраструктуры и госконцерном "Укроборонпром".

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, сами контракты подпишут в первом или второй кварталах 2022 года.

В свою очередь гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев уточнил, что за три года "Антонов" должен построить пять самолетов Ан-158, рассчитанных на 99 мест. Первый борт построят за год.

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Самолеты планируют использовать на региональных рейсах по Украине, а также на международных, но на короткие расстояния.

Напомним, что запуск UNA был анонсирован в конце ноября. Начать работать она должна в 2022 году. полное формирование флота должно завершится в 2025-м. К созданию должны были привлечь одну из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus.

Президент Владимир Зеленский еще в 2020 году говорил, что запуск национальной авиакомпании – это его мечта.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце прошлого года был подписан меморандум на создание трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.